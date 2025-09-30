- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CMA-PB: COMERICA INC
A taxa do CMA-PB para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.2050 e o mais alto foi 25.3782.
Veja a dinâmica do par de moedas COMERICA INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMA-PB hoje?
Hoje COMERICA INC (CMA-PB) está avaliado em 25.2800. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.2700, e o volume de negociação atingiu 156. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMA-PB em tempo real.
As ações de COMERICA INC pagam dividendos?
Atualmente COMERICA INC está avaliado em 25.2800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.68% e USD. Monitore os movimentos de CMA-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMA-PB?
Você pode comprar ações de COMERICA INC (CMA-PB) pelo preço atual 25.2800. Ordens geralmente são executadas perto de 25.2800 ou 25.2830, enquanto 156 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMA-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMA-PB?
Investir em COMERICA INC envolve considerar a faixa anual 25.1000 - 25.6200 e o preço atual 25.2800. Muitos comparam -0.20% e 0.68% antes de enviar ordens em 25.2800 ou 25.2830. Estude as mudanças diárias de preço de CMA-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações COMERICA INC?
O maior preço de COMERICA INC (CMA-PB) no último ano foi 25.6200. As ações oscilaram bastante dentro de 25.1000 - 25.6200, e a comparação com 25.2700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de COMERICA INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações COMERICA INC?
O menor preço de COMERICA INC (CMA-PB) no ano foi 25.1000. A comparação com o preço atual 25.2800 e 25.1000 - 25.6200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMA-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMA-PB?
No passado COMERICA INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.2700 e 0.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.2700
- Open
- 25.2876
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Low
- 25.2050
- High
- 25.3782
- Volume
- 156
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- 0.68%
- Mudança anual
- 0.68%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4