CMA-PB: COMERICA INC

25.2800 USD 0.0100 (0.04%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CMA-PB para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.2050 e o mais alto foi 25.3782.

Veja a dinâmica do par de moedas COMERICA INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CMA-PB hoje?

Hoje COMERICA INC (CMA-PB) está avaliado em 25.2800. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.2700, e o volume de negociação atingiu 156. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMA-PB em tempo real.

As ações de COMERICA INC pagam dividendos?

Atualmente COMERICA INC está avaliado em 25.2800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.68% e USD. Monitore os movimentos de CMA-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CMA-PB?

Você pode comprar ações de COMERICA INC (CMA-PB) pelo preço atual 25.2800. Ordens geralmente são executadas perto de 25.2800 ou 25.2830, enquanto 156 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMA-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CMA-PB?

Investir em COMERICA INC envolve considerar a faixa anual 25.1000 - 25.6200 e o preço atual 25.2800. Muitos comparam -0.20% e 0.68% antes de enviar ordens em 25.2800 ou 25.2830. Estude as mudanças diárias de preço de CMA-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações COMERICA INC?

O maior preço de COMERICA INC (CMA-PB) no último ano foi 25.6200. As ações oscilaram bastante dentro de 25.1000 - 25.6200, e a comparação com 25.2700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de COMERICA INC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações COMERICA INC?

O menor preço de COMERICA INC (CMA-PB) no ano foi 25.1000. A comparação com o preço atual 25.2800 e 25.1000 - 25.6200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMA-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMA-PB?

No passado COMERICA INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.2700 e 0.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.2050 25.3782
Faixa anual
25.1000 25.6200
Fechamento anterior
25.2700
Open
25.2876
Bid
25.2800
Ask
25.2830
Low
25.2050
High
25.3782
Volume
156
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
-0.20%
Mudança de 6 meses
0.68%
Mudança anual
0.68%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4