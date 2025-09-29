- Обзор рынка
CMA-PB: COMERICA INC
Курс CMA-PB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2050, а максимальная — 25.3782.
Следите за динамикой COMERICA INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMA-PB сегодня?
COMERICA INC (CMA-PB) сегодня оценивается на уровне 25.2800. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.2700, а торговый объем достиг 156. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMA-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям COMERICA INC?
COMERICA INC в настоящее время оценивается в 25.2800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.68% и USD. Отслеживайте движения CMA-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции CMA-PB?
Вы можете купить акции COMERICA INC (CMA-PB) по текущей цене 25.2800. Ордера обычно размещаются около 25.2800 или 25.2830, тогда как 156 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMA-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMA-PB?
Инвестирование в COMERICA INC предполагает учет годового диапазона 25.1000 - 25.6200 и текущей цены 25.2800. Многие сравнивают -0.20% и 0.68% перед размещением ордеров на 25.2800 или 25.2830. Изучайте ежедневные изменения цены CMA-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции COMERICA INC?
Самая высокая цена COMERICA INC (CMA-PB) за последний год составила 25.6200. Акции заметно колебались в пределах 25.1000 - 25.6200, сравнение с 25.2700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику COMERICA INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции COMERICA INC?
Самая низкая цена COMERICA INC (CMA-PB) за год составила 25.1000. Сравнение с текущими 25.2800 и 25.1000 - 25.6200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMA-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMA-PB?
В прошлом COMERICA INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.2700 и 0.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.2700
- Open
- 25.2876
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Low
- 25.2050
- High
- 25.3782
- Объем
- 156
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.68%
- Годовое изменение
- 0.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%