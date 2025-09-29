クォートセクション
通貨 / CMA-PB
株に戻る

CMA-PB: COMERICA INC

25.2800 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMA-PBの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2050の安値と25.3782の高値で取引されました。

COMERICA INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CMA-PB株の現在の価格は？

COMERICA INCの株価は本日25.2800です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.2700、取引量は156に達しました。CMA-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

COMERICA INCの株は配当を出しますか？

COMERICA INCの現在の価格は25.2800です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.68%やUSDにも注目します。CMA-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CMA-PB株を買う方法は？

COMERICA INCの株は現在25.2800で購入可能です。注文は通常25.2800または25.2830付近で行われ、156や-0.03%が市場の動きを示します。CMA-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

CMA-PB株に投資する方法は？

COMERICA INCへの投資では、年間の値幅25.1000 - 25.6200と現在の25.2800を考慮します。注文は多くの場合25.2800や25.2830で行われる前に、-0.20%や0.68%と比較されます。CMA-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

COMERICA INCの株の最高値は？

COMERICA INCの過去1年の最高値は25.6200でした。25.1000 - 25.6200内で株価は大きく変動し、25.2700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。COMERICA INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

COMERICA INCの株の最低値は？

COMERICA INC(CMA-PB)の年間最安値は25.1000でした。現在の25.2800や25.1000 - 25.6200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMA-PBの動きはライブチャートで確認できます。

CMA-PBの株式分割はいつ行われましたか？

COMERICA INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.2700、0.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.2050 25.3782
1年のレンジ
25.1000 25.6200
以前の終値
25.2700
始値
25.2876
買値
25.2800
買値
25.2830
安値
25.2050
高値
25.3782
出来高
156
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
-0.20%
6ヶ月の変化
0.68%
1年の変化
0.68%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待