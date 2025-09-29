报价部分
货币 / CMA-PB
CMA-PB: COMERICA INC

25.2800 USD 0.0100 (0.04%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CMA-PB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.2050和高点25.3782进行交易。

关注COMERICA INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CMA-PB股票今天的价格是多少？

COMERICA INC股票今天的定价为25.2800。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.2700，交易量达到156。CMA-PB的实时价格图表显示了这些更新。

COMERICA INC股票是否支付股息？

COMERICA INC目前的价值为25.2800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.68%和USD。实时查看图表以跟踪CMA-PB走势。

如何购买CMA-PB股票？

您可以以25.2800的当前价格购买COMERICA INC股票。订单通常设置在25.2800或25.2830附近，而156和-0.03%显示市场活动。立即关注CMA-PB的实时图表更新。

如何投资CMA-PB股票？

投资COMERICA INC需要考虑年度范围25.1000 - 25.6200和当前价格25.2800。许多人在以25.2800或25.2830下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看CMA-PB价格图表，了解每日变化。

COMERICA INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，COMERICA INC的最高价格是25.6200。在25.1000 - 25.6200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪COMERICA INC的绩效。

COMERICA INC股票的最低价格是多少？

COMERICA INC（CMA-PB）的最低价格为25.1000。将其与当前的25.2800和25.1000 - 25.6200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMA-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMA-PB股票是什么时候拆分的？

COMERICA INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.2700和0.68%中可见。

日范围
25.2050 25.3782
年范围
25.1000 25.6200
前一天收盘价
25.2700
开盘价
25.2876
卖价
25.2800
买价
25.2830
最低价
25.2050
最高价
25.3782
交易量
156
日变化
0.04%
月变化
-0.20%
6个月变化
0.68%
年变化
0.68%
