KurseKategorien
Währungen / CMA-PB
Zurück zum Aktien

CMA-PB: COMERICA INC

25.2800 USD 0.0100 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMA-PB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2050 bis zu einem Hoch von 25.3782 gehandelt.

Verfolgen Sie die COMERICA INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CMA-PB heute?

Die Aktie von COMERICA INC (CMA-PB) notiert heute bei 25.2800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.2700 und das Handelsvolumen erreichte 156. Das Live-Chart von CMA-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CMA-PB Dividenden?

COMERICA INC wird derzeit mit 25.2800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMA-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich CMA-PB-Aktien?

Sie können Aktien von COMERICA INC (CMA-PB) zum aktuellen Kurs von 25.2800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.2800 oder 25.2830 platziert, während 156 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMA-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CMA-PB-Aktien?

Bei einer Investition in COMERICA INC müssen die jährliche Spanne 25.1000 - 25.6200 und der aktuelle Kurs 25.2800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und 0.68%, bevor sie Orders zu 25.2800 oder 25.2830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMA-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von COMERICA INC?

Der höchste Kurs von COMERICA INC (CMA-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.6200. Innerhalb von 25.1000 - 25.6200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.2700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von COMERICA INC mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von COMERICA INC?

Der niedrigste Kurs von COMERICA INC (CMA-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.1000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.2800 und der Spanne 25.1000 - 25.6200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMA-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CMA-PB statt?

COMERICA INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.2700 und 0.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.2050 25.3782
Jahresspanne
25.1000 25.6200
Vorheriger Schlusskurs
25.2700
Eröffnung
25.2876
Bid
25.2800
Ask
25.2830
Tief
25.2050
Hoch
25.3782
Volumen
156
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
-0.20%
6-Monatsänderung
0.68%
Jahresänderung
0.68%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4