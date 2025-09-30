- Übersicht
CMA-PB: COMERICA INC
Der Wechselkurs von CMA-PB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2050 bis zu einem Hoch von 25.3782 gehandelt.
Verfolgen Sie die COMERICA INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMA-PB heute?
Die Aktie von COMERICA INC (CMA-PB) notiert heute bei 25.2800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.2700 und das Handelsvolumen erreichte 156. Das Live-Chart von CMA-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMA-PB Dividenden?
COMERICA INC wird derzeit mit 25.2800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMA-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMA-PB-Aktien?
Sie können Aktien von COMERICA INC (CMA-PB) zum aktuellen Kurs von 25.2800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.2800 oder 25.2830 platziert, während 156 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMA-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMA-PB-Aktien?
Bei einer Investition in COMERICA INC müssen die jährliche Spanne 25.1000 - 25.6200 und der aktuelle Kurs 25.2800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und 0.68%, bevor sie Orders zu 25.2800 oder 25.2830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMA-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von COMERICA INC?
Der höchste Kurs von COMERICA INC (CMA-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.6200. Innerhalb von 25.1000 - 25.6200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.2700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von COMERICA INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von COMERICA INC?
Der niedrigste Kurs von COMERICA INC (CMA-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.1000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.2800 und der Spanne 25.1000 - 25.6200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMA-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMA-PB statt?
COMERICA INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.2700 und 0.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2700
- Eröffnung
- 25.2876
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Tief
- 25.2050
- Hoch
- 25.3782
- Volumen
- 156
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.68%
- Jahresänderung
- 0.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4