- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CLSM: Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
A taxa do CLSM para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.95 e o mais alto foi 22.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Cabana Target Leading Sector Moderate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLSM hoje?
Hoje Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) está avaliado em 22.95. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 22.93, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLSM em tempo real.
As ações de Cabana Target Leading Sector Moderate ETF pagam dividendos?
Atualmente Cabana Target Leading Sector Moderate ETF está avaliado em 22.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.00% e USD. Monitore os movimentos de CLSM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLSM?
Você pode comprar ações de Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) pelo preço atual 22.95. Ordens geralmente são executadas perto de 22.95 ou 23.25, enquanto 8 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLSM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLSM?
Investir em Cabana Target Leading Sector Moderate ETF envolve considerar a faixa anual 18.24 - 23.01 e o preço atual 22.95. Muitos comparam 4.60% e 10.23% antes de enviar ordens em 22.95 ou 23.25. Estude as mudanças diárias de preço de CLSM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF?
O maior preço de ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) no último ano foi 23.01. As ações oscilaram bastante dentro de 18.24 - 23.01, e a comparação com 22.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cabana Target Leading Sector Moderate ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF?
O menor preço de ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) no ano foi 18.24. A comparação com o preço atual 22.95 e 18.24 - 23.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLSM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLSM?
No passado Cabana Target Leading Sector Moderate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.93 e 8.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.93
- Open
- 22.96
- Bid
- 22.95
- Ask
- 23.25
- Low
- 22.95
- High
- 22.96
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 4.60%
- Mudança de 6 meses
- 10.23%
- Mudança anual
- 8.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8