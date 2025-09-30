クォートセクション
通貨 / CLSM
株に戻る

CLSM: Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

22.95 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLSMの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.95の安値と22.96の高値で取引されました。

Cabana Target Leading Sector Moderate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CLSM株の現在の価格は？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETFの株価は本日22.95です。0.09%内で取引され、前日の終値は22.93、取引量は8に達しました。CLSMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cabana Target Leading Sector Moderate ETFの株は配当を出しますか？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETFの現在の価格は22.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.00%やUSDにも注目します。CLSMの動きはライブチャートで確認できます。

CLSM株を買う方法は？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETFの株は現在22.95で購入可能です。注文は通常22.95または23.25付近で行われ、8や-0.04%が市場の動きを示します。CLSMの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLSM株に投資する方法は？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETFへの投資では、年間の値幅18.24 - 23.01と現在の22.95を考慮します。注文は多くの場合22.95や23.25で行われる前に、4.60%や10.23%と比較されます。CLSMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETFの株の最高値は？

ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETFの過去1年の最高値は23.01でした。18.24 - 23.01内で株価は大きく変動し、22.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cabana Target Leading Sector Moderate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETFの株の最低値は？

ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF(CLSM)の年間最安値は18.24でした。現在の22.95や18.24 - 23.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLSMの動きはライブチャートで確認できます。

CLSMの株式分割はいつ行われましたか？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.93、8.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.95 22.96
1年のレンジ
18.24 23.01
以前の終値
22.93
始値
22.96
買値
22.95
買値
23.25
安値
22.95
高値
22.96
出来高
8
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
4.60%
6ヶ月の変化
10.23%
1年の変化
8.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8