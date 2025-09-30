- Übersicht
CLSM: Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
Der Wechselkurs von CLSM hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.91 bis zu einem Hoch von 22.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cabana Target Leading Sector Moderate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CLSM heute?
Die Aktie von Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) notiert heute bei 22.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.93 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von CLSM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CLSM Dividenden?
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF wird derzeit mit 22.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLSM zu verfolgen.
Wie kaufe ich CLSM-Aktien?
Sie können Aktien von Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) zum aktuellen Kurs von 22.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.98 oder 23.28 platziert, während 14 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLSM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CLSM-Aktien?
Bei einer Investition in Cabana Target Leading Sector Moderate ETF müssen die jährliche Spanne 18.24 - 23.01 und der aktuelle Kurs 22.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.74% und 10.37%, bevor sie Orders zu 22.98 oder 23.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLSM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF?
Der höchste Kurs von ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) im vergangenen Jahr lag bei 23.01. Innerhalb von 18.24 - 23.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cabana Target Leading Sector Moderate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF?
Der niedrigste Kurs von ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) im Laufe des Jahres betrug 18.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.98 und der Spanne 18.24 - 23.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLSM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CLSM statt?
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.93 und 8.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.93
- Eröffnung
- 22.96
- Bid
- 22.98
- Ask
- 23.28
- Tief
- 22.91
- Hoch
- 22.98
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 4.74%
- 6-Monatsänderung
- 10.37%
- Jahresänderung
- 8.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8