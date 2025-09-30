КотировкиРазделы
Валюты / CLSM
Назад в Рынок акций США

CLSM: Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

22.93 USD 0.10 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLSM за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.91, а максимальная — 22.98.

Следите за динамикой Cabana Target Leading Sector Moderate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLSM сегодня?

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) сегодня оценивается на уровне 22.93. Инструмент торгуется в пределах 0.44%, вчерашнее закрытие составило 22.83, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLSM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cabana Target Leading Sector Moderate ETF?

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF в настоящее время оценивается в 22.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.91% и USD. Отслеживайте движения CLSM на графике в реальном времени.

Как купить акции CLSM?

Вы можете купить акции Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) по текущей цене 22.93. Ордера обычно размещаются около 22.93 или 23.23, тогда как 16 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLSM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLSM?

Инвестирование в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF предполагает учет годового диапазона 18.24 - 23.01 и текущей цены 22.93. Многие сравнивают 4.51% и 10.13% перед размещением ордеров на 22.93 или 23.23. Изучайте ежедневные изменения цены CLSM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF?

Самая высокая цена ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) за последний год составила 23.01. Акции заметно колебались в пределах 18.24 - 23.01, сравнение с 22.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cabana Target Leading Sector Moderate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF?

Самая низкая цена ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) за год составила 18.24. Сравнение с текущими 22.93 и 18.24 - 23.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLSM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLSM?

В прошлом Cabana Target Leading Sector Moderate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.83 и 7.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.91 22.98
Годовой диапазон
18.24 23.01
Предыдущее закрытие
22.83
Open
22.98
Bid
22.93
Ask
23.23
Low
22.91
High
22.98
Объем
16
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
4.51%
6-месячное изменение
10.13%
Годовое изменение
7.91%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8