报价部分
货币 / CLSM
回到股票

CLSM: Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

22.93 USD 0.10 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLSM汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点22.91和高点22.98进行交易。

关注Cabana Target Leading Sector Moderate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLSM股票今天的价格是多少？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF股票今天的定价为22.93。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为22.83，交易量达到16。CLSM的实时价格图表显示了这些更新。

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF股票是否支付股息？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF目前的价值为22.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.91%和USD。实时查看图表以跟踪CLSM走势。

如何购买CLSM股票？

您可以以22.93的当前价格购买Cabana Target Leading Sector Moderate ETF股票。订单通常设置在22.93或23.23附近，而16和-0.22%显示市场活动。立即关注CLSM的实时图表更新。

如何投资CLSM股票？

投资Cabana Target Leading Sector Moderate ETF需要考虑年度范围18.24 - 23.01和当前价格22.93。许多人在以22.93或23.23下订单之前，会比较4.51%和。实时查看CLSM价格图表，了解每日变化。

ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF的最高价格是23.01。在18.24 - 23.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cabana Target Leading Sector Moderate ETF的绩效。

ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF股票的最低价格是多少？

ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF（CLSM）的最低价格为18.24。将其与当前的22.93和18.24 - 23.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLSM股票是什么时候拆分的？

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.83和7.91%中可见。

日范围
22.91 22.98
年范围
18.24 23.01
前一天收盘价
22.83
开盘价
22.98
卖价
22.93
买价
23.23
最低价
22.91
最高价
22.98
交易量
16
日变化
0.44%
月变化
4.51%
6个月变化
10.13%
年变化
7.91%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8