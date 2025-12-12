- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CHAC: Crane Harbor Acquisition Corp.
A taxa do CHAC para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.82 e o mais alto foi 11.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Crane Harbor Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHAC hoje?
Hoje Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) está avaliado em 10.89. O instrumento é negociado dentro de 10.82 - 11.04, o fechamento de ontem foi 10.96, e o volume de negociação atingiu 255. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHAC em tempo real.
As ações de Crane Harbor Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Crane Harbor Acquisition Corp. está avaliado em 10.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.12% e USD. Monitore os movimentos de CHAC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHAC?
Você pode comprar ações de Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) pelo preço atual 10.89. Ordens geralmente são executadas perto de 10.89 ou 11.19, enquanto 255 e -0.91% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHAC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHAC?
Investir em Crane Harbor Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.74 - 13.27 e o preço atual 10.89. Muitos comparam -4.14% e 8.14% antes de enviar ordens em 10.89 ou 11.19. Estude as mudanças diárias de preço de CHAC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Crane Harbor Acquisition Corp.?
O maior preço de Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) no último ano foi 13.27. As ações oscilaram bastante dentro de 9.74 - 13.27, e a comparação com 10.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Crane Harbor Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Crane Harbor Acquisition Corp.?
O menor preço de Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) no ano foi 9.74. A comparação com o preço atual 10.89 e 9.74 - 13.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHAC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHAC?
No passado Crane Harbor Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.96 e 11.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.96
- Open
- 10.99
- Bid
- 10.89
- Ask
- 11.19
- Low
- 10.82
- High
- 11.04
- Volume
- 255
- Mudança diária
- -0.64%
- Mudança mensal
- -4.14%
- Mudança de 6 meses
- 8.14%
- Mudança anual
- 11.12%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.