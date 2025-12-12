- Aperçu
CHAC: Crane Harbor Acquisition Corp.
Le taux de change de CHAC a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.82 et à un maximum de 11.04.
Suivez la dynamique Crane Harbor Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHAC aujourd'hui ?
L'action Crane Harbor Acquisition Corp. est cotée à 10.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.82 - 11.04, a clôturé hier à 10.96 et son volume d'échange a atteint 352. Le graphique en temps réel du cours de CHAC présente ces mises à jour.
L'action Crane Harbor Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Crane Harbor Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHAC.
Comment acheter des actions CHAC ?
Vous pouvez acheter des actions Crane Harbor Acquisition Corp. au cours actuel de 10.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.95 ou de 11.25, le 352 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHAC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHAC ?
Investir dans Crane Harbor Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.74 - 13.27 et le prix actuel 10.95. Beaucoup comparent -3.61% et 8.74% avant de passer des ordres à 10.95 ou 11.25. Consultez le graphique du cours de CHAC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Crane Harbor Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Crane Harbor Acquisition Corp. l'année dernière était 13.27. Au cours de 9.74 - 13.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Crane Harbor Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Crane Harbor Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) sur l'année a été 9.74. Sa comparaison avec 10.95 et 9.74 - 13.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHAC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHAC a-t-elle été divisée ?
Crane Harbor Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.96 et 11.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.96
- Ouverture
- 10.99
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Plus Bas
- 10.82
- Plus Haut
- 11.04
- Volume
- 352
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- -3.61%
- Changement à 6 Mois
- 8.74%
- Changement Annuel
- 11.73%
