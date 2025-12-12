- 概要
CHAC: クレイン・ハーバー・アクイジション
CHACの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり10.82の安値と11.04の高値で取引されました。
クレイン・ハーバー・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CHAC株の現在の価格は？
クレイン・ハーバー・アクイジションの株価は本日10.95です。10.82 - 11.04内で取引され、前日の終値は10.96、取引量は352に達しました。CHACのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
クレイン・ハーバー・アクイジションの株は配当を出しますか？
クレイン・ハーバー・アクイジションの現在の価格は10.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.73%やUSDにも注目します。CHACの動きはライブチャートで確認できます。
CHAC株を買う方法は？
クレイン・ハーバー・アクイジションの株は現在10.95で購入可能です。注文は通常10.95または11.25付近で行われ、352や-0.36%が市場の動きを示します。CHACの最新情報はライブチャートで確認できます。
CHAC株に投資する方法は？
クレイン・ハーバー・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.74 - 13.27と現在の10.95を考慮します。注文は多くの場合10.95や11.25で行われる前に、-3.61%や8.74%と比較されます。CHACの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
クレイン・ハーバー・アクイジションの株の最高値は？
クレイン・ハーバー・アクイジションの過去1年の最高値は13.27でした。9.74 - 13.27内で株価は大きく変動し、10.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。クレイン・ハーバー・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
クレイン・ハーバー・アクイジションの株の最低値は？
クレイン・ハーバー・アクイジション(CHAC)の年間最安値は9.74でした。現在の10.95や9.74 - 13.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHACの動きはライブチャートで確認できます。
CHACの株式分割はいつ行われましたか？
クレイン・ハーバー・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.96、11.73%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.96
- 始値
- 10.99
- 買値
- 10.95
- 買値
- 11.25
- 安値
- 10.82
- 高値
- 11.04
- 出来高
- 352
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- -3.61%
- 6ヶ月の変化
- 8.74%
- 1年の変化
- 11.73%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
