CHAC: Crane Harbor Acquisition Corp.

10.89 USD 0.07 (0.64%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHAC за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.82, а максимальная — 11.04.

Следите за динамикой Crane Harbor Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHAC сегодня?

Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) сегодня оценивается на уровне 10.89. Инструмент торгуется в пределах 10.82 - 11.04, вчерашнее закрытие составило 10.96, а торговый объем достиг 255. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Crane Harbor Acquisition Corp.?

Crane Harbor Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.12% и USD. Отслеживайте движения CHAC на графике в реальном времени.

Как купить акции CHAC?

Вы можете купить акции Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) по текущей цене 10.89. Ордера обычно размещаются около 10.89 или 11.19, тогда как 255 и -0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHAC?

Инвестирование в Crane Harbor Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.74 - 13.27 и текущей цены 10.89. Многие сравнивают -4.14% и 8.14% перед размещением ордеров на 10.89 или 11.19. Изучайте ежедневные изменения цены CHAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Crane Harbor Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) за последний год составила 13.27. Акции заметно колебались в пределах 9.74 - 13.27, сравнение с 10.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Crane Harbor Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Crane Harbor Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) за год составила 9.74. Сравнение с текущими 10.89 и 9.74 - 13.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHAC?

В прошлом Crane Harbor Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.96 и 11.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.82 11.04
Годовой диапазон
9.74 13.27
Предыдущее закрытие
10.96
Open
10.99
Bid
10.89
Ask
11.19
Low
10.82
High
11.04
Объем
255
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
-4.14%
6-месячное изменение
8.14%
Годовое изменение
11.12%
