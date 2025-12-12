- Обзор рынка
CHAC: Crane Harbor Acquisition Corp.
Курс CHAC за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.82, а максимальная — 11.04.
Следите за динамикой Crane Harbor Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHAC сегодня?
Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) сегодня оценивается на уровне 10.89. Инструмент торгуется в пределах 10.82 - 11.04, вчерашнее закрытие составило 10.96, а торговый объем достиг 255. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Crane Harbor Acquisition Corp.?
Crane Harbor Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.12% и USD. Отслеживайте движения CHAC на графике в реальном времени.
Как купить акции CHAC?
Вы можете купить акции Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) по текущей цене 10.89. Ордера обычно размещаются около 10.89 или 11.19, тогда как 255 и -0.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHAC?
Инвестирование в Crane Harbor Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.74 - 13.27 и текущей цены 10.89. Многие сравнивают -4.14% и 8.14% перед размещением ордеров на 10.89 или 11.19. Изучайте ежедневные изменения цены CHAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Crane Harbor Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) за последний год составила 13.27. Акции заметно колебались в пределах 9.74 - 13.27, сравнение с 10.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Crane Harbor Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Crane Harbor Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) за год составила 9.74. Сравнение с текущими 10.89 и 9.74 - 13.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHAC?
В прошлом Crane Harbor Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.96 и 11.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.96
- Open
- 10.99
- Bid
- 10.89
- Ask
- 11.19
- Low
- 10.82
- High
- 11.04
- Объем
- 255
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- -4.14%
- 6-месячное изменение
- 8.14%
- Годовое изменение
- 11.12%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.