CHAC: Crane Harbor Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von CHAC hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.82 bis zu einem Hoch von 11.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Crane Harbor Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHAC heute?
Die Aktie von Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) notiert heute bei 10.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.82 - 11.04 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.96 und das Handelsvolumen erreichte 255. Das Live-Chart von CHAC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHAC Dividenden?
Crane Harbor Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHAC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHAC-Aktien?
Sie können Aktien von Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) zum aktuellen Kurs von 10.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.89 oder 11.19 platziert, während 255 und -0.91% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHAC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHAC-Aktien?
Bei einer Investition in Crane Harbor Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.74 - 13.27 und der aktuelle Kurs 10.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.14% und 8.14%, bevor sie Orders zu 10.89 oder 11.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHAC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Crane Harbor Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) im vergangenen Jahr lag bei 13.27. Innerhalb von 9.74 - 13.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Crane Harbor Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Crane Harbor Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Crane Harbor Acquisition Corp. (CHAC) im Laufe des Jahres betrug 9.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.89 und der Spanne 9.74 - 13.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHAC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHAC statt?
Crane Harbor Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.96 und 11.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.96
- Eröffnung
- 10.99
- Bid
- 10.89
- Ask
- 11.19
- Tief
- 10.82
- Hoch
- 11.04
- Volumen
- 255
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- -4.14%
- 6-Monatsänderung
- 8.14%
- Jahresänderung
- 11.12%
