- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CGUS: Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF
A taxa do CGUS para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.21 e o mais alto foi 39.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGUS hoje?
Hoje Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF (CGUS) está avaliado em 39.28. O instrumento é negociado dentro de -0.41%, o fechamento de ontem foi 39.44, e o volume de negociação atingiu 734. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGUS em tempo real.
As ações de Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF está avaliado em 39.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.69% e USD. Monitore os movimentos de CGUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGUS?
Você pode comprar ações de Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF (CGUS) pelo preço atual 39.28. Ordens geralmente são executadas perto de 39.28 ou 39.58, enquanto 734 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGUS?
Investir em Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF envolve considerar a faixa anual 28.95 - 39.76 e o preço atual 39.28. Muitos comparam 3.02% e 17.92% antes de enviar ordens em 39.28 ou 39.58. Estude as mudanças diárias de preço de CGUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGUS) no último ano foi 39.76. As ações oscilaram bastante dentro de 28.95 - 39.76, e a comparação com 39.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGUS) no ano foi 28.95. A comparação com o preço atual 39.28 e 28.95 - 39.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGUS?
No passado Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.44 e 14.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 39.44
- Open
- 39.30
- Bid
- 39.28
- Ask
- 39.58
- Low
- 39.21
- High
- 39.37
- Volume
- 734
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- 3.02%
- Mudança de 6 meses
- 17.92%
- Mudança anual
- 14.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8