- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGUS: Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF
Der Wechselkurs von CGUS hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.21 bis zu einem Hoch von 39.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGUS heute?
Die Aktie von Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF (CGUS) notiert heute bei 39.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.44 und das Handelsvolumen erreichte 1132. Das Live-Chart von CGUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGUS Dividenden?
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF wird derzeit mit 39.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGUS-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF (CGUS) zum aktuellen Kurs von 39.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.49 oder 39.79 platziert, während 1132 und 0.48% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGUS-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF müssen die jährliche Spanne 28.95 - 39.76 und der aktuelle Kurs 39.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.57% und 18.55%, bevor sie Orders zu 39.49 oder 39.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGUS) im vergangenen Jahr lag bei 39.76. Innerhalb von 28.95 - 39.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGUS) im Laufe des Jahres betrug 28.95. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.49 und der Spanne 28.95 - 39.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGUS statt?
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.44 und 15.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.44
- Eröffnung
- 39.30
- Bid
- 39.49
- Ask
- 39.79
- Tief
- 39.21
- Hoch
- 39.49
- Volumen
- 1.132 K
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 3.57%
- 6-Monatsänderung
- 18.55%
- Jahresänderung
- 15.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8