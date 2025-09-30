- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CGUS: Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF
CGUSの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり39.21の安値と39.37の高値で取引されました。
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CGUS株の現在の価格は？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの株価は本日39.28です。-0.41%内で取引され、前日の終値は39.44、取引量は734に達しました。CGUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの株は配当を出しますか？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの現在の価格は39.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.69%やUSDにも注目します。CGUSの動きはライブチャートで確認できます。
CGUS株を買う方法は？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの株は現在39.28で購入可能です。注文は通常39.28または39.58付近で行われ、734や-0.05%が市場の動きを示します。CGUSの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGUS株に投資する方法は？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFへの投資では、年間の値幅28.95 - 39.76と現在の39.28を考慮します。注文は多くの場合39.28や39.58で行われる前に、3.02%や17.92%と比較されます。CGUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は39.76でした。28.95 - 39.76内で株価は大きく変動し、39.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGUS)の年間最安値は28.95でした。現在の39.28や28.95 - 39.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGUSの動きはライブチャートで確認できます。
CGUSの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.44、14.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.44
- 始値
- 39.30
- 買値
- 39.28
- 買値
- 39.58
- 安値
- 39.21
- 高値
- 39.37
- 出来高
- 734
- 1日の変化
- -0.41%
- 1ヶ月の変化
- 3.02%
- 6ヶ月の変化
- 17.92%
- 1年の変化
- 14.69%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8