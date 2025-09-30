クォートセクション
通貨 / CGUS
CGUS: Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF

39.28 USD 0.16 (0.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGUSの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり39.21の安値と39.37の高値で取引されました。

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGUS株の現在の価格は？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの株価は本日39.28です。-0.41%内で取引され、前日の終値は39.44、取引量は734に達しました。CGUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの株は配当を出しますか？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの現在の価格は39.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.69%やUSDにも注目します。CGUSの動きはライブチャートで確認できます。

CGUS株を買う方法は？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFの株は現在39.28で購入可能です。注文は通常39.28または39.58付近で行われ、734や-0.05%が市場の動きを示します。CGUSの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGUS株に投資する方法は？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFへの投資では、年間の値幅28.95 - 39.76と現在の39.28を考慮します。注文は多くの場合39.28や39.58で行われる前に、3.02%や17.92%と比較されます。CGUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は39.76でした。28.95 - 39.76内で株価は大きく変動し、39.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGUS)の年間最安値は28.95でした。現在の39.28や28.95 - 39.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGUSの動きはライブチャートで確認できます。

CGUSの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.44、14.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
39.21 39.37
1年のレンジ
28.95 39.76
以前の終値
39.44
始値
39.30
買値
39.28
買値
39.58
安値
39.21
高値
39.37
出来高
734
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
3.02%
6ヶ月の変化
17.92%
1年の変化
14.69%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8