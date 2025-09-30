报价部分
货币 / CGUS
CGUS: Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF

39.30 USD 0.14 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGUS汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点39.22和高点39.33进行交易。

关注Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CGUS股票今天的价格是多少？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票今天的定价为39.30。它在-0.35%范围内交易，昨天的收盘价为39.44，交易量达到334。CGUS的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票是否支付股息？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF目前的价值为39.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.74%和USD。实时查看图表以跟踪CGUS走势。

如何购买CGUS股票？

您可以以39.30的当前价格购买Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票。订单通常设置在39.30或39.60附近，而334和0.00%显示市场活动。立即关注CGUS的实时图表更新。

如何投资CGUS股票？

投资Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF需要考虑年度范围28.95 - 39.76和当前价格39.30。许多人在以39.30或39.60下订单之前，会比较3.07%和。实时查看CGUS价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是39.76。在28.95 - 39.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGUS）的最低价格为28.95。将其与当前的39.30和28.95 - 39.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGUS股票是什么时候拆分的？

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.44和14.74%中可见。

日范围
39.22 39.33
年范围
28.95 39.76
前一天收盘价
39.44
开盘价
39.30
卖价
39.30
买价
39.60
最低价
39.22
最高价
39.33
交易量
334
日变化
-0.35%
月变化
3.07%
6个月变化
17.98%
年变化
14.74%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8