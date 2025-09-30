CGUS股票今天的价格是多少？ Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票今天的定价为39.30。它在-0.35%范围内交易，昨天的收盘价为39.44，交易量达到334。CGUS的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票是否支付股息？ Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF目前的价值为39.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.74%和USD。实时查看图表以跟踪CGUS走势。

如何购买CGUS股票？ 您可以以39.30的当前价格购买Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票。订单通常设置在39.30或39.60附近，而334和0.00%显示市场活动。立即关注CGUS的实时图表更新。

如何投资CGUS股票？ 投资Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF需要考虑年度范围28.95 - 39.76和当前价格39.30。许多人在以39.30或39.60下订单之前，会比较3.07%和。实时查看CGUS价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Share Class的最高价格是39.76。在28.95 - 39.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？ Share Class（CGUS）的最低价格为28.95。将其与当前的39.30和28.95 - 39.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。