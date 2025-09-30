CGUS: Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF
今日CGUS汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点39.22和高点39.33进行交易。
关注Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CGUS股票今天的价格是多少？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票今天的定价为39.30。它在-0.35%范围内交易，昨天的收盘价为39.44，交易量达到334。CGUS的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票是否支付股息？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF目前的价值为39.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.74%和USD。实时查看图表以跟踪CGUS走势。
如何购买CGUS股票？
您可以以39.30的当前价格购买Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF股票。订单通常设置在39.30或39.60附近，而334和0.00%显示市场活动。立即关注CGUS的实时图表更新。
如何投资CGUS股票？
投资Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF需要考虑年度范围28.95 - 39.76和当前价格39.30。许多人在以39.30或39.60下订单之前，会比较3.07%和。实时查看CGUS价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是39.76。在28.95 - 39.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGUS）的最低价格为28.95。将其与当前的39.30和28.95 - 39.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGUS股票是什么时候拆分的？
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.44和14.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.44
- 开盘价
- 39.30
- 卖价
- 39.30
- 买价
- 39.60
- 最低价
- 39.22
- 最高价
- 39.33
- 交易量
- 334
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 3.07%
- 6个月变化
- 17.98%
- 年变化
- 14.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8