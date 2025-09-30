- Aperçu
CGUS: Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF
Le taux de change de CGUS a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.34 et à un maximum de 39.55.
Suivez la dynamique Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CGUS aujourd'hui ?
L'action Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF est cotée à 39.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 39.32 et son volume d'échange a atteint 1019. Le graphique en temps réel du cours de CGUS présente ces mises à jour.
L'action Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF est actuellement valorisé à 39.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.15% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGUS.
Comment acheter des actions CGUS ?
Vous pouvez acheter des actions Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF au cours actuel de 39.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.44 ou de 39.74, le 1019 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CGUS ?
Investir dans Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.95 - 39.76 et le prix actuel 39.44. Beaucoup comparent 3.44% et 18.40% avant de passer des ordres à 39.44 ou 39.74. Consultez le graphique du cours de CGUS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?
Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 39.76. Au cours de 28.95 - 39.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?
Le cours le plus bas de Share Class (CGUS) sur l'année a été 28.95. Sa comparaison avec 39.44 et 28.95 - 39.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGUS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CGUS a-t-elle été divisée ?
Capital Group Core Equity ETF Capital Group Core Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.32 et 15.15% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.32
- Ouverture
- 39.51
- Bid
- 39.44
- Ask
- 39.74
- Plus Bas
- 39.34
- Plus Haut
- 39.55
- Volume
- 1.019 K
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 3.44%
- Changement à 6 Mois
- 18.40%
- Changement Annuel
- 15.15%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8