Moedas / CGABL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CGABL: The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061
18.47 USD 0.07 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CGABL para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.47 e o mais alto foi 18.62.
Veja a dinâmica do par de moedas The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
18.47 18.62
Faixa anual
16.42 20.85
- Fechamento anterior
- 18.54
- Open
- 18.59
- Bid
- 18.47
- Ask
- 18.77
- Low
- 18.47
- High
- 18.62
- Volume
- 40
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- 1.21%
- Mudança de 6 meses
- 5.72%
- Mudança anual
- -6.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh