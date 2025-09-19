クォートセクション
CGABL: The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061

17.87 USD 0.60 (3.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGABLの今日の為替レートは、-3.25%変化しました。日中、通貨は1あたり17.86の安値と18.66の高値で取引されました。

The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.86 18.66
1年のレンジ
16.42 20.85
以前の終値
18.47
始値
18.35
買値
17.87
買値
18.17
安値
17.86
高値
18.66
出来高
528
1日の変化
-3.25%
1ヶ月の変化
-2.08%
6ヶ月の変化
2.29%
1年の変化
-9.06%
