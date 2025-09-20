CotationsSections
CGABL: The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061

17.85 USD 0.02 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CGABL a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.70 et à un maximum de 18.04.

Suivez la dynamique The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.70 18.04
Range Annuel
16.42 20.85
Clôture Précédente
17.87
Ouverture
17.98
Bid
17.85
Ask
18.15
Plus Bas
17.70
Plus Haut
18.04
Volume
200
Changement quotidien
-0.11%
Changement Mensuel
-2.19%
Changement à 6 Mois
2.18%
Changement Annuel
-9.16%
20 septembre, samedi