CGABL: The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061
17.87 USD 0.60 (3.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGABL hat sich für heute um -3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.86 bis zu einem Hoch von 18.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.86 18.66
Jahresspanne
16.42 20.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.47
- Eröffnung
- 18.47
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Tief
- 17.86
- Hoch
- 18.66
- Volumen
- 533
- Tagesänderung
- -3.25%
- Monatsänderung
- -2.08%
- 6-Monatsänderung
- 2.29%
- Jahresänderung
- -9.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K