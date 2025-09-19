KurseKategorien
Währungen / CGABL
Zurück zum Aktien

CGABL: The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061

17.87 USD 0.60 (3.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CGABL hat sich für heute um -3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.86 bis zu einem Hoch von 18.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
17.86 18.66
Jahresspanne
16.42 20.85
Vorheriger Schlusskurs
18.47
Eröffnung
18.47
Bid
17.87
Ask
18.17
Tief
17.86
Hoch
18.66
Volumen
533
Tagesänderung
-3.25%
Monatsänderung
-2.08%
6-Monatsänderung
2.29%
Jahresänderung
-9.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K