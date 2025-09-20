QuotazioniSezioni
CGABL: The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061

17.85 USD 0.02 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGABL ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 18.04.

Segui le dinamiche di The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.70 18.04
Intervallo Annuale
16.42 20.85
Chiusura Precedente
17.87
Apertura
17.98
Bid
17.85
Ask
18.15
Minimo
17.70
Massimo
18.04
Volume
200
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
-2.19%
Variazione Semestrale
2.18%
Variazione Annuale
-9.16%
20 settembre, sabato