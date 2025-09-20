Valute / CGABL
CGABL: The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061
17.85 USD 0.02 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CGABL ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 18.04.
Segui le dinamiche di The Carlyle Group Inc - 4.625% Subordinated Notes due 2061. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.70 18.04
Intervallo Annuale
16.42 20.85
- Chiusura Precedente
- 17.87
- Apertura
- 17.98
- Bid
- 17.85
- Ask
- 18.15
- Minimo
- 17.70
- Massimo
- 18.04
- Volume
- 200
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- -2.19%
- Variazione Semestrale
- 2.18%
- Variazione Annuale
- -9.16%
20 settembre, sabato