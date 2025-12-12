- Visão do mercado
CEPT: Cantor Equity Partners II, Inc.
A taxa do CEPT para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.80 e o mais alto foi 10.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Cantor Equity Partners II, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CEPT hoje?
Hoje Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) está avaliado em 10.85. O instrumento é negociado dentro de 10.80 - 10.91, o fechamento de ontem foi 10.80, e o volume de negociação atingiu 123. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEPT em tempo real.
As ações de Cantor Equity Partners II, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Cantor Equity Partners II, Inc. está avaliado em 10.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.27% e USD. Monitore os movimentos de CEPT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CEPT?
Você pode comprar ações de Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) pelo preço atual 10.85. Ordens geralmente são executadas perto de 10.85 ou 11.15, enquanto 123 e -0.55% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEPT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CEPT?
Investir em Cantor Equity Partners II, Inc. envolve considerar a faixa anual 10.32 - 13.25 e o preço atual 10.85. Muitos comparam 1.59% e -1.90% antes de enviar ordens em 10.85 ou 11.15. Estude as mudanças diárias de preço de CEPT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cantor Equity Partners II, Inc.?
O maior preço de Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) no último ano foi 13.25. As ações oscilaram bastante dentro de 10.32 - 13.25, e a comparação com 10.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cantor Equity Partners II, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cantor Equity Partners II, Inc.?
O menor preço de Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) no ano foi 10.32. A comparação com o preço atual 10.85 e 10.32 - 13.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEPT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEPT?
No passado Cantor Equity Partners II, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.80 e -1.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.80
- Open
- 10.91
- Bid
- 10.85
- Ask
- 11.15
- Low
- 10.80
- High
- 10.91
- Volume
- 123
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 1.59%
- Mudança de 6 meses
- -1.90%
- Mudança anual
- -1.27%
