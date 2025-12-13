报价部分
货币 / CEPT
回到股票

CEPT: Cantor Equity Partners II, Inc.

10.85 USD 0.05 (0.46%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CEPT汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点10.80和高点11.00进行交易。

关注Cantor Equity Partners II, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CEPT股票今天的价格是多少？

Cantor Equity Partners II, Inc.股票今天的定价为10.85。它在10.80 - 11.00范围内交易，昨天的收盘价为10.80，交易量达到459。CEPT的实时价格图表显示了这些更新。

Cantor Equity Partners II, Inc.股票是否支付股息？

Cantor Equity Partners II, Inc.目前的价值为10.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.27%和USD。实时查看图表以跟踪CEPT走势。

如何购买CEPT股票？

您可以以10.85的当前价格购买Cantor Equity Partners II, Inc.股票。订单通常设置在10.85或11.15附近，而459和-0.46%显示市场活动。立即关注CEPT的实时图表更新。

如何投资CEPT股票？

投资Cantor Equity Partners II, Inc.需要考虑年度范围10.32 - 13.25和当前价格10.85。许多人在以10.85或11.15下订单之前，会比较1.59%和。实时查看CEPT价格图表，了解每日变化。

Cantor Equity Partners II, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cantor Equity Partners II, Inc.的最高价格是13.25。在10.32 - 13.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cantor Equity Partners II, Inc.的绩效。

Cantor Equity Partners II, Inc.股票的最低价格是多少？

Cantor Equity Partners II, Inc.（CEPT）的最低价格为10.32。将其与当前的10.85和10.32 - 13.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEPT股票是什么时候拆分的？

Cantor Equity Partners II, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.80和-1.27%中可见。

日范围
10.80 11.00
年范围
10.32 13.25
前一天收盘价
10.80
开盘价
10.90
卖价
10.85
买价
11.15
最低价
10.80
最高价
11.00
交易量
459
日变化
0.46%
月变化
1.59%
6个月变化
-1.90%
年变化
-1.27%
13 十二月, 星期六