- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CEPT: Cantor Equity Partners II, Inc.
Курс CEPT за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.80, а максимальная — 11.00.
Следите за динамикой Cantor Equity Partners II, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CEPT сегодня?
Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) сегодня оценивается на уровне 10.89. Инструмент торгуется в пределах 10.80 - 11.00, вчерашнее закрытие составило 10.80, а торговый объем достиг 395. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cantor Equity Partners II, Inc.?
Cantor Equity Partners II, Inc. в настоящее время оценивается в 10.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.91% и USD. Отслеживайте движения CEPT на графике в реальном времени.
Как купить акции CEPT?
Вы можете купить акции Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) по текущей цене 10.89. Ордера обычно размещаются около 10.89 или 11.19, тогда как 395 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CEPT?
Инвестирование в Cantor Equity Partners II, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.32 - 13.25 и текущей цены 10.89. Многие сравнивают 1.97% и -1.54% перед размещением ордеров на 10.89 или 11.19. Изучайте ежедневные изменения цены CEPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cantor Equity Partners II, Inc.?
Самая высокая цена Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) за последний год составила 13.25. Акции заметно колебались в пределах 10.32 - 13.25, сравнение с 10.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cantor Equity Partners II, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cantor Equity Partners II, Inc.?
Самая низкая цена Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT) за год составила 10.32. Сравнение с текущими 10.89 и 10.32 - 13.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CEPT?
В прошлом Cantor Equity Partners II, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.80 и -0.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.80
- Open
- 10.90
- Bid
- 10.89
- Ask
- 11.19
- Low
- 10.80
- High
- 11.00
- Объем
- 395
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- -1.54%
- Годовое изменение
- -0.91%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.