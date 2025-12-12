- 概要
CEPT: キャンター・エクイティ・パートナーズII
CEPTの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり10.80の安値と11.00の高値で取引されました。
キャンター・エクイティ・パートナーズIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CEPT株の現在の価格は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株価は本日10.89です。10.80 - 11.00内で取引され、前日の終値は10.80、取引量は395に達しました。CEPTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株は配当を出しますか？
キャンター・エクイティ・パートナーズIIの現在の価格は10.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.91%やUSDにも注目します。CEPTの動きはライブチャートで確認できます。
CEPT株を買う方法は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株は現在10.89で購入可能です。注文は通常10.89または11.19付近で行われ、395や-0.09%が市場の動きを示します。CEPTの最新情報はライブチャートで確認できます。
CEPT株に投資する方法は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIIへの投資では、年間の値幅10.32 - 13.25と現在の10.89を考慮します。注文は多くの場合10.89や11.19で行われる前に、1.97%や-1.54%と比較されます。CEPTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株の最高値は？
キャンター・エクイティ・パートナーズIIの過去1年の最高値は13.25でした。10.32 - 13.25内で株価は大きく変動し、10.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。キャンター・エクイティ・パートナーズIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株の最低値は？
キャンター・エクイティ・パートナーズII(CEPT)の年間最安値は10.32でした。現在の10.89や10.32 - 13.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEPTの動きはライブチャートで確認できます。
CEPTの株式分割はいつ行われましたか？
キャンター・エクイティ・パートナーズIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.80、-0.91%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.80
- 始値
- 10.90
- 買値
- 10.89
- 買値
- 11.19
- 安値
- 10.80
- 高値
- 11.00
- 出来高
- 395
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- 1.97%
- 6ヶ月の変化
- -1.54%
- 1年の変化
- -0.91%
