クォートセクション
通貨 / CEPT
CEPT: キャンター・エクイティ・パートナーズII

10.89 USD 0.09 (0.83%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CEPTの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり10.80の安値と11.00の高値で取引されました。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CEPT株の現在の価格は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株価は本日10.89です。10.80 - 11.00内で取引され、前日の終値は10.80、取引量は395に達しました。CEPTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株は配当を出しますか？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIの現在の価格は10.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.91%やUSDにも注目します。CEPTの動きはライブチャートで確認できます。

CEPT株を買う方法は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株は現在10.89で購入可能です。注文は通常10.89または11.19付近で行われ、395や-0.09%が市場の動きを示します。CEPTの最新情報はライブチャートで確認できます。

CEPT株に投資する方法は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIへの投資では、年間の値幅10.32 - 13.25と現在の10.89を考慮します。注文は多くの場合10.89や11.19で行われる前に、1.97%や-1.54%と比較されます。CEPTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株の最高値は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIの過去1年の最高値は13.25でした。10.32 - 13.25内で株価は大きく変動し、10.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。キャンター・エクイティ・パートナーズIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIの株の最低値は？

キャンター・エクイティ・パートナーズII(CEPT)の年間最安値は10.32でした。現在の10.89や10.32 - 13.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEPTの動きはライブチャートで確認できます。

CEPTの株式分割はいつ行われましたか？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.80、-0.91%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.80 11.00
1年のレンジ
10.32 13.25
以前の終値
10.80
始値
10.90
買値
10.89
買値
11.19
安値
10.80
高値
11.00
出来高
395
1日の変化
0.83%
1ヶ月の変化
1.97%
6ヶ月の変化
-1.54%
1年の変化
-0.91%
