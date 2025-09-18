Moedas / CDR-PB
CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre
17.73 USD 0.02 (0.11%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDR-PB para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.65 e o mais alto foi 17.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.65 17.73
Faixa anual
15.47 18.38
- Fechamento anterior
- 17.71
- Open
- 17.69
- Bid
- 17.73
- Ask
- 18.03
- Low
- 17.65
- High
- 17.73
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- -0.67%
- Mudança de 6 meses
- 11.23%
- Mudança anual
- 11.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh