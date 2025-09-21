QuotazioniSezioni
CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre

17.73 USD 0.08 (0.45%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDR-PB ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.73 e ad un massimo di 18.25.

Segui le dinamiche di Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.73 18.25
Intervallo Annuale
15.47 18.38
Chiusura Precedente
17.65
Apertura
17.80
Bid
17.73
Ask
18.03
Minimo
17.73
Massimo
18.25
Volume
4
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
-0.67%
Variazione Semestrale
11.23%
Variazione Annuale
11.23%
21 settembre, domenica