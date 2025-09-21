Valute / CDR-PB
CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre
17.73 USD 0.08 (0.45%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDR-PB ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.73 e ad un massimo di 18.25.
Segui le dinamiche di Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
17.73 18.25
Intervallo Annuale
15.47 18.38
- Chiusura Precedente
- 17.65
- Apertura
- 17.80
- Bid
- 17.73
- Ask
- 18.03
- Minimo
- 17.73
- Massimo
- 18.25
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.45%
- Variazione Mensile
- -0.67%
- Variazione Semestrale
- 11.23%
- Variazione Annuale
- 11.23%
21 settembre, domenica