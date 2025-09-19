KurseKategorien
Währungen / CDR-PB
Zurück zum Aktien

CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre

17.92 USD 0.27 (1.53%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CDR-PB hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.80 bis zu einem Hoch von 17.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
17.80 17.92
Jahresspanne
15.47 18.38
Vorheriger Schlusskurs
17.65
Eröffnung
17.80
Bid
17.92
Ask
18.22
Tief
17.80
Hoch
17.92
Volumen
2
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
0.39%
6-Monatsänderung
12.42%
Jahresänderung
12.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K