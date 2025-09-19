Währungen / CDR-PB
CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre
17.92 USD 0.27 (1.53%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDR-PB hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.80 bis zu einem Hoch von 17.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.80 17.92
Jahresspanne
15.47 18.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.65
- Eröffnung
- 17.80
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Tief
- 17.80
- Hoch
- 17.92
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- 0.39%
- 6-Monatsänderung
- 12.42%
- Jahresänderung
- 12.42%
