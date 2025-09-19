クォートセクション
通貨 / CDR-PB
CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre

17.65 USD 0.06 (0.34%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CDR-PBの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり17.65の安値と17.73の高値で取引されました。

Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Preダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.65 17.73
1年のレンジ
15.47 18.38
以前の終値
17.71
始値
17.69
買値
17.65
買値
17.95
安値
17.65
高値
17.73
出来高
6
1日の変化
-0.34%
1ヶ月の変化
-1.12%
6ヶ月の変化
10.73%
1年の変化
10.73%
