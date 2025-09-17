Валюты / CDR-PB
CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre
17.98 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDR-PB за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.84, а максимальная — 17.98.
Следите за динамикой Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.84 17.98
Годовой диапазон
15.47 18.38
- Предыдущее закрытие
- 18.00
- Open
- 17.84
- Bid
- 17.98
- Ask
- 18.28
- Low
- 17.84
- High
- 17.98
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 12.80%
- Годовое изменение
- 12.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.