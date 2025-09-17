КотировкиРазделы
CDR-PB: Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre

17.98 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDR-PB за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.84, а максимальная — 17.98.

Следите за динамикой Cedar Realty Trust Inc 7.25% Series B Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.84 17.98
Годовой диапазон
15.47 18.38
Предыдущее закрытие
18.00
Open
17.84
Bid
17.98
Ask
18.28
Low
17.84
High
17.98
Объем
4
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.73%
6-месячное изменение
12.80%
Годовое изменение
12.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.