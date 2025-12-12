- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CCII: Cohen Circle Acquisition Corp. II
A taxa do CCII para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.23 e o mais alto foi 10.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Cohen Circle Acquisition Corp. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CCII hoje?
Hoje Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) está avaliado em 10.24. O instrumento é negociado dentro de 10.23 - 10.25, o fechamento de ontem foi 10.23, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CCII em tempo real.
As ações de Cohen Circle Acquisition Corp. II pagam dividendos?
Atualmente Cohen Circle Acquisition Corp. II está avaliado em 10.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.39% e USD. Monitore os movimentos de CCII no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CCII?
Você pode comprar ações de Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) pelo preço atual 10.24. Ordens geralmente são executadas perto de 10.24 ou 10.54, enquanto 18 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CCII no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CCII?
Investir em Cohen Circle Acquisition Corp. II envolve considerar a faixa anual 10.07 - 10.46 e o preço atual 10.24. Muitos comparam 0.00% e 0.39% antes de enviar ordens em 10.24 ou 10.54. Estude as mudanças diárias de preço de CCII no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cohen Circle Acquisition Corp. II?
O maior preço de Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) no último ano foi 10.46. As ações oscilaram bastante dentro de 10.07 - 10.46, e a comparação com 10.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cohen Circle Acquisition Corp. II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cohen Circle Acquisition Corp. II?
O menor preço de Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) no ano foi 10.07. A comparação com o preço atual 10.24 e 10.07 - 10.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CCII em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CCII?
No passado Cohen Circle Acquisition Corp. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.23 e 0.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.23
- Open
- 10.23
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 10.23
- High
- 10.25
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 0.39%
- Mudança anual
- 0.39%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.