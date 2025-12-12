КотировкиРазделы
CCII: Cohen Circle Acquisition Corp. II

10.24 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCII за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.23, а максимальная — 10.25.

Следите за динамикой Cohen Circle Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCII сегодня?

Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) сегодня оценивается на уровне 10.24. Инструмент торгуется в пределах 10.23 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.23, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen Circle Acquisition Corp. II?

Cohen Circle Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.39% и USD. Отслеживайте движения CCII на графике в реальном времени.

Как купить акции CCII?

Вы можете купить акции Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) по текущей цене 10.24. Ордера обычно размещаются около 10.24 или 10.54, тогда как 18 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCII?

Инвестирование в Cohen Circle Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 10.07 - 10.46 и текущей цены 10.24. Многие сравнивают 0.00% и 0.39% перед размещением ордеров на 10.24 или 10.54. Изучайте ежедневные изменения цены CCII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen Circle Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) за последний год составила 10.46. Акции заметно колебались в пределах 10.07 - 10.46, сравнение с 10.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen Circle Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen Circle Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) за год составила 10.07. Сравнение с текущими 10.24 и 10.07 - 10.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCII?

В прошлом Cohen Circle Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.23 и 0.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.23 10.25
Годовой диапазон
10.07 10.46
Предыдущее закрытие
10.23
Open
10.23
Bid
10.24
Ask
10.54
Low
10.23
High
10.25
Объем
18
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.39%
Годовое изменение
0.39%
