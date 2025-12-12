- Panoramica
CCII: Cohen Circle Acquisition Corp. II
Il tasso di cambio CCII ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.23 e ad un massimo di 10.25.
Segui le dinamiche di Cohen Circle Acquisition Corp. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CCII oggi?
Oggi le azioni Cohen Circle Acquisition Corp. II sono prezzate a 10.24. Viene scambiato all'interno di 10.23 - 10.25, la chiusura di ieri è stata 10.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CCII mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Cohen Circle Acquisition Corp. II pagano dividendi?
Cohen Circle Acquisition Corp. II è attualmente valutato a 10.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CCII.
Come acquistare azioni CCII?
Puoi acquistare azioni Cohen Circle Acquisition Corp. II al prezzo attuale di 10.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.24 o 10.54, mentre 18 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CCII sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CCII?
Investire in Cohen Circle Acquisition Corp. II implica considerare l'intervallo annuale 10.07 - 10.46 e il prezzo attuale 10.24. Molti confrontano 0.00% e 0.39% prima di effettuare ordini su 10.24 o 10.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CCII con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cohen Circle Acquisition Corp. II?
Il prezzo massimo di Cohen Circle Acquisition Corp. II nell'ultimo anno è stato 10.46. All'interno di 10.07 - 10.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cohen Circle Acquisition Corp. II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cohen Circle Acquisition Corp. II?
Il prezzo più basso di Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) nel corso dell'anno è stato 10.07. Confrontandolo con gli attuali 10.24 e 10.07 - 10.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CCII muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CCII?
Cohen Circle Acquisition Corp. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.23 e 0.39%.
- Chiusura Precedente
- 10.23
- Apertura
- 10.23
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Minimo
- 10.23
- Massimo
- 10.25
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 0.39%
- Variazione Annuale
- 0.39%
