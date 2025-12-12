クォートセクション
通貨 / CCII
株に戻る

CCII: コーエン・サークル・アクイジションII

10.26 USD 0.03 (0.29%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CCIIの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり10.23の安値と10.31の高値で取引されました。

コーエン・サークル・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CCII株の現在の価格は？

コーエン・サークル・アクイジションIIの株価は本日10.26です。10.23 - 10.31内で取引され、前日の終値は10.23、取引量は99に達しました。CCIIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

コーエン・サークル・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

コーエン・サークル・アクイジションIIの現在の価格は10.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.59%やUSDにも注目します。CCIIの動きはライブチャートで確認できます。

CCII株を買う方法は？

コーエン・サークル・アクイジションIIの株は現在10.26で購入可能です。注文は通常10.26または10.56付近で行われ、99や0.29%が市場の動きを示します。CCIIの最新情報はライブチャートで確認できます。

CCII株に投資する方法は？

コーエン・サークル・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅10.07 - 10.46と現在の10.26を考慮します。注文は多くの場合10.26や10.56で行われる前に、0.20%や0.59%と比較されます。CCIIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

コーエン・サークル・アクイジションIIの株の最高値は？

コーエン・サークル・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.46でした。10.07 - 10.46内で株価は大きく変動し、10.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。コーエン・サークル・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

コーエン・サークル・アクイジションIIの株の最低値は？

コーエン・サークル・アクイジションII(CCII)の年間最安値は10.07でした。現在の10.26や10.07 - 10.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCIIの動きはライブチャートで確認できます。

CCIIの株式分割はいつ行われましたか？

コーエン・サークル・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.23、0.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.23 10.31
1年のレンジ
10.07 10.46
以前の終値
10.23
始値
10.23
買値
10.26
買値
10.56
安値
10.23
高値
10.31
出来高
99
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
0.20%
6ヶ月の変化
0.59%
1年の変化
0.59%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待