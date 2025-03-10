Moedas / CCCC
CCCC: C4 Therapeutics Inc
3.34 USD 0.04 (1.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCCC para hoje mudou para -1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.31 e o mais alto foi 3.58.
Veja a dinâmica do par de moedas C4 Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CCCC Notícias
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Barclays reitera classificação acima da média para ações da C4 Therapeutics
- Why C4 Therapeutics Stock Crushed the Market on Monday
- Ações da C4 Therapeutics disparam após upgrade da Stephens sinalizar potencial
- C4 Therapeutics stock initiated with Buy rating at Guggenheim on myeloma drug potential
- C4T to host webcast on cemsidomide multiple myeloma trial data
- C4 earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ocugen (OCGN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- C4 Therapeutics: An Entry Point If There's Ever Going To Be One
- C4 Therapeutics: Getting Too Cheap To Ignore, Still A Lot Of Risk
Faixa diária
3.31 3.58
Faixa anual
1.08 7.15
- Fechamento anterior
- 3.38
- Open
- 3.41
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Low
- 3.31
- High
- 3.58
- Volume
- 1.226 K
- Mudança diária
- -1.18%
- Mudança mensal
- 29.96%
- Mudança de 6 meses
- 111.39%
- Mudança anual
- -40.78%
