QuotazioniSezioni
Valute / CCCC
Tornare a Azioni

CCCC: C4 Therapeutics Inc

3.16 USD 0.16 (4.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCCC ha avuto una variazione del -4.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.14 e ad un massimo di 3.38.

Segui le dinamiche di C4 Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCCC News

Intervallo Giornaliero
3.14 3.38
Intervallo Annuale
1.08 7.15
Chiusura Precedente
3.32
Apertura
3.37
Bid
3.16
Ask
3.46
Minimo
3.14
Massimo
3.38
Volume
1.311 K
Variazione giornaliera
-4.82%
Variazione Mensile
22.96%
Variazione Semestrale
100.00%
Variazione Annuale
-43.97%
21 settembre, domenica