CCCC: C4 Therapeutics Inc
3.41 USD 0.16 (4.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCCC за сегодня изменился на -4.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.31, а максимальная — 3.64.
Следите за динамикой C4 Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.31 3.64
Годовой диапазон
1.08 7.15
- Предыдущее закрытие
- 3.57
- Open
- 3.61
- Bid
- 3.41
- Ask
- 3.71
- Low
- 3.31
- High
- 3.64
- Объем
- 2.610 K
- Дневное изменение
- -4.48%
- Месячное изменение
- 32.68%
- 6-месячное изменение
- 115.82%
- Годовое изменение
- -39.54%
