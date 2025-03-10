Devises / CCCC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CCCC: C4 Therapeutics Inc
3.16 USD 0.16 (4.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCCC a changé de -4.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.14 et à un maximum de 3.38.
Suivez la dynamique C4 Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCCC Nouvelles
- Barclays soutient la biotech avec de nouvelles recommandations sur les actions d’oncologie et d’immunologie
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Barclays réitère sa note "Surpondérer" pour l’action C4 Therapeutics
- C4 Therapeutics stock rating reiterated as Overweight by Barclays
- Why C4 Therapeutics Stock Crushed the Market on Monday
- L’action de C4 Therapeutics bondit après la révision à la hausse de Stephens
- C4 Therapeutics stock surges after Stephens upgrade signals upside
- C4 Therapeutics stock initiated with Buy rating at Guggenheim on myeloma drug potential
- C4T to host webcast on cemsidomide multiple myeloma trial data
- C4 earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ocugen (OCGN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- C4 Therapeutics: An Entry Point If There's Ever Going To Be One
- C4 Therapeutics: Getting Too Cheap To Ignore, Still A Lot Of Risk
Range quotidien
3.14 3.38
Range Annuel
1.08 7.15
- Clôture Précédente
- 3.32
- Ouverture
- 3.37
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Plus Bas
- 3.14
- Plus Haut
- 3.38
- Volume
- 1.311 K
- Changement quotidien
- -4.82%
- Changement Mensuel
- 22.96%
- Changement à 6 Mois
- 100.00%
- Changement Annuel
- -43.97%
20 septembre, samedi