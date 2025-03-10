KurseKategorien
Währungen / CCCC
Zurück zum Aktien

CCCC: C4 Therapeutics Inc

3.29 USD 0.03 (0.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCCC hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.26 bis zu einem Hoch von 3.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die C4 Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCCC News

Tagesspanne
3.26 3.38
Jahresspanne
1.08 7.15
Vorheriger Schlusskurs
3.32
Eröffnung
3.37
Bid
3.29
Ask
3.59
Tief
3.26
Hoch
3.38
Volumen
499
Tagesänderung
-0.90%
Monatsänderung
28.02%
6-Monatsänderung
108.23%
Jahresänderung
-41.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K