Währungen / CCCC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCCC: C4 Therapeutics Inc
3.29 USD 0.03 (0.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCCC hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.26 bis zu einem Hoch von 3.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die C4 Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCCC News
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Barclays bestätigt "Overweight"-Rating für C4 Therapeutics
- C4 Therapeutics stock rating reiterated as Overweight by Barclays
- Why C4 Therapeutics Stock Crushed the Market on Monday
- Stephens-Upgrade beflügelt C4 Therapeutics-Aktie mit über 125 % Kurspotenzial
- C4 Therapeutics stock surges after Stephens upgrade signals upside
- C4 Therapeutics stock initiated with Buy rating at Guggenheim on myeloma drug potential
- C4T to host webcast on cemsidomide multiple myeloma trial data
- C4 earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Ocugen (OCGN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- C4 Therapeutics: An Entry Point If There's Ever Going To Be One
- C4 Therapeutics: Getting Too Cheap To Ignore, Still A Lot Of Risk
Tagesspanne
3.26 3.38
Jahresspanne
1.08 7.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.32
- Eröffnung
- 3.37
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Tief
- 3.26
- Hoch
- 3.38
- Volumen
- 499
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- 28.02%
- 6-Monatsänderung
- 108.23%
- Jahresänderung
- -41.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K