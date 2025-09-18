CotaçõesSeções
Moedas / CARU
Voltar para Ações

CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN

29.68 USD 1.71 (5.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CARU para hoje mudou para -5.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.68 e o mais alto foi 30.63.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
29.68 30.63
Faixa anual
14.01 34.91
Fechamento anterior
31.39
Open
30.63
Bid
29.68
Ask
29.98
Low
29.68
High
30.63
Volume
2
Mudança diária
-5.45%
Mudança mensal
-11.46%
Mudança de 6 meses
54.50%
Mudança anual
52.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh