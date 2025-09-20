Valute / CARU
CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN
29.68 USD 1.71 (5.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CARU ha avuto una variazione del -5.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.68 e ad un massimo di 30.63.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
29.68 30.63
Intervallo Annuale
14.01 34.91
- Chiusura Precedente
- 31.39
- Apertura
- 30.63
- Bid
- 29.68
- Ask
- 29.98
- Minimo
- 29.68
- Massimo
- 30.63
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -5.45%
- Variazione Mensile
- -11.46%
- Variazione Semestrale
- 54.50%
- Variazione Annuale
- 52.91%
20 settembre, sabato