QuotazioniSezioni
Valute / CARU
Tornare a Azioni

CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN

29.68 USD 1.71 (5.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CARU ha avuto una variazione del -5.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.68 e ad un massimo di 30.63.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
29.68 30.63
Intervallo Annuale
14.01 34.91
Chiusura Precedente
31.39
Apertura
30.63
Bid
29.68
Ask
29.98
Minimo
29.68
Massimo
30.63
Volume
2
Variazione giornaliera
-5.45%
Variazione Mensile
-11.46%
Variazione Semestrale
54.50%
Variazione Annuale
52.91%
20 settembre, sabato