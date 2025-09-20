CotationsSections
Devises / CARU
CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN

29.68 USD 1.71 (5.45%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CARU a changé de -5.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.68 et à un maximum de 30.63.

Range quotidien
29.68 30.63
Range Annuel
14.01 34.91
Clôture Précédente
31.39
Ouverture
30.63
Bid
29.68
Ask
29.98
Plus Bas
29.68
Plus Haut
30.63
Volume
2
Changement quotidien
-5.45%
Changement Mensuel
-11.46%
Changement à 6 Mois
54.50%
Changement Annuel
52.91%
20 septembre, samedi