Währungen / CARU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN
29.68 USD 1.71 (5.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARU hat sich für heute um -5.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.68 bis zu einem Hoch von 30.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.68 30.63
Jahresspanne
14.01 34.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.39
- Eröffnung
- 30.63
- Bid
- 29.68
- Ask
- 29.98
- Tief
- 29.68
- Hoch
- 30.63
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -5.45%
- Monatsänderung
- -11.46%
- 6-Monatsänderung
- 54.50%
- Jahresänderung
- 52.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K