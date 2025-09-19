KurseKategorien
Währungen / CARU
CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN

29.68 USD 1.71 (5.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CARU hat sich für heute um -5.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.68 bis zu einem Hoch von 30.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
29.68 30.63
Jahresspanne
14.01 34.91
Vorheriger Schlusskurs
31.39
Eröffnung
30.63
Bid
29.68
Ask
29.98
Tief
29.68
Hoch
30.63
Volumen
2
Tagesänderung
-5.45%
Monatsänderung
-11.46%
6-Monatsänderung
54.50%
Jahresänderung
52.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K