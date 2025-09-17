Валюты / CARU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN
29.68 USD 1.71 (5.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARU за сегодня изменился на -5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.68, а максимальная — 30.63.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
29.68 30.63
Годовой диапазон
14.01 34.91
- Предыдущее закрытие
- 31.39
- Open
- 30.63
- Bid
- 29.68
- Ask
- 29.98
- Low
- 29.68
- High
- 30.63
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -5.45%
- Месячное изменение
- -11.46%
- 6-месячное изменение
- 54.50%
- Годовое изменение
- 52.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.