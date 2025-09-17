КотировкиРазделы
CARU: Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN

29.68 USD 1.71 (5.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CARU за сегодня изменился на -5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.68, а максимальная — 30.63.

Следите за динамикой Bank Of Montreal MAX Auto Industry 3x Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.68 30.63
Годовой диапазон
14.01 34.91
Предыдущее закрытие
31.39
Open
30.63
Bid
29.68
Ask
29.98
Low
29.68
High
30.63
Объем
2
Дневное изменение
-5.45%
Месячное изменение
-11.46%
6-месячное изменение
54.50%
Годовое изменение
52.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.