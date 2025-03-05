- Visão do mercado
CAOS: EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF
A taxa do CAOS para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.51 e o mais alto foi 89.58.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAOS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CAOS hoje?
Hoje EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) está avaliado em 89.53. O instrumento é negociado dentro de -0.03%, o fechamento de ontem foi 89.56, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CAOS em tempo real.
As ações de EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF está avaliado em 89.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.50% e USD. Monitore os movimentos de CAOS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CAOS?
Você pode comprar ações de EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) pelo preço atual 89.53. Ordens geralmente são executadas perto de 89.53 ou 89.83, enquanto 21 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CAOS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CAOS?
Investir em EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF envolve considerar a faixa anual 86.50 - 92.07 e o preço atual 89.53. Muitos comparam 0.30% e 1.72% antes de enviar ordens em 89.53 ou 89.83. Estude as mudanças diárias de preço de CAOS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Alpha Architect Tail Risk ETF?
O maior preço de Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) no último ano foi 92.07. As ações oscilaram bastante dentro de 86.50 - 92.07, e a comparação com 89.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Alpha Architect Tail Risk ETF?
O menor preço de Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) no ano foi 86.50. A comparação com o preço atual 89.53 e 86.50 - 92.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CAOS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CAOS?
No passado EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.56 e 3.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 89.56
- Open
- 89.51
- Bid
- 89.53
- Ask
- 89.83
- Low
- 89.51
- High
- 89.58
- Volume
- 21
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- 0.30%
- Mudança de 6 meses
- 1.72%
- Mudança anual
- 3.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8