CAOS: EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF
El tipo de cambio de CAOS de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.51, mientras que el máximo ha alcanzado 89.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CAOS News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CAOS hoy?
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) se evalúa hoy en 89.53. El instrumento se negocia dentro de -0.03%; el cierre de ayer ha sido 89.56 y el volumen comercial ha alcanzado 21. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CAOS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF?
EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF se evalúa actualmente en 89.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.50% y USD. Monitoree los movimientos de CAOS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CAOS?
Puede comprar acciones de EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) al precio actual de 89.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.53 o 89.83, mientras que 21 y 0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CAOS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CAOS?
Invertir en EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF implica tener en cuenta el rango anual 86.50 - 92.07 y el precio actual 89.53. Muchos comparan 0.30% y 1.72% antes de colocar órdenes en 89.53 o 89.83. Estudie los cambios diarios de precios de CAOS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Alpha Architect Tail Risk ETF?
El precio más alto de Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) en el último año ha sido 92.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 86.50 - 92.07, una comparación con 89.56 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Alpha Architect Tail Risk ETF?
El precio más bajo de Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) para el año ha sido 86.50. La comparación con los actuales 89.53 y 86.50 - 92.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CAOS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CAOS?
En el pasado, EA Series Trust Alpha Architect Tail Risk ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.56 y 3.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 89.56
- Open
- 89.51
- Bid
- 89.53
- Ask
- 89.83
- Low
- 89.51
- High
- 89.58
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- 0.30%
- Cambio a 6 meses
- 1.72%
- Cambio anual
- 3.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8